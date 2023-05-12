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Окупанти вже готові до поразки, — Зеленський

12 травня 2023 18:33
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Окупанти вже готові до поразки, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти вже готові до поразки. У своїх думках вони вже програли цю війну і готові тікати.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.

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Звернення Зеленського

"Окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалось на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати", — сказав Президент.

Він подякував кожному і кожній, хто знищує ворога та всім, хто попри будь-які складнощі повертає Україні її землю.

"Готуємось додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора та відновити мир", — підкреслив глава держави.

Також Зеленський розповів про нові пакети санкцій проти Росії, зокрема це пакет, що стосується "Запоріжсталі". Він наголосив, що Україна не залишить жодного зв'язку держави-терориста в нашій державі, який вона може використати проти нас.

Нагадаємо, 12 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення нових санкцій проти тих осіб, які сприяли Росії в контролі над заводом "Запоріжсталь". Президент своїм указом наклав санкції на 41 особу.

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