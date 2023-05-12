Оккупанты уже готовы к поражению, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Оккупанты уже готовы к поражению. В своих мыслях они уже проиграли эту войну и готовы бежать.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении.

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Обращение Зеленского

"Оккупанты уже внутренне готовы к поражению. Они уже проиграли эту войну в своих мыслях. Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же ощущение поражения превращалось в их бегство, их ошибки, их потери", — сказал Президент.

Он поблагодарил каждого и каждого, кто уничтожает врага, и всех, кто, несмотря на любые сложности, возвращает Украине ее землю.

"Готовимся добавить вам, воины, еще больше оружия, еще больше возможностей, чтобы преодолеть агрессора и восстановить мир", — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский рассказал о новых пакетах санкций против России, в частности, пакет, касающийся "Запорожстали". Он подчеркнул, что Украина не оставит никакой связи государства-террориста в нашем государстве, которое оно может использовать против нас.

Напомним, 12 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций против лиц, способствовавших России в контроле над заводом "Запорожсталь". Президент своим указом наложил санкции на 41 человек.