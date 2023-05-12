Україна конфіскує російську частку у "Запоріжсталі"

Завод "Запоріжсталь": Фото: "Запоріжсталь"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення нових санкцій проти тих осіб, які сприяли Росії в контролі над заводом "Запоріжсталь". Президент своїм указом наклав санкції на 41 особу.

Про це повідомив сам глава держави.

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За словами Зеленського, сьогодні стає санкційним днем в Україні, оскільки він уже підписав відповідні укази щодо запровадження нових обмежень. Перший пакет санкцій спрямований проти "Запоріжсталі". Президент зазначив, що на 41 людину (13 фізичних та 28 юридичних осіб), які допомагали Росії зберегти контроль над підприємством та завдавали збитків українській економіці, були накладені обмежувальні заходи.

Зеленський також заявив, що починається процедура конфіскації частки Росії. Тепер "Запоріжсталь" функціонуватиме на користь України та українців.

Нагадаємо, що 22 квітня Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що наразі набули чинності три нові санкційні рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. У списки санкцій додано 322 компанії.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав укази, які запроваджують персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи проти 40 фізичних осіб та 382 юридичних осіб. Рішення було ухвалено на основі рішення Ради національної безпеки та оборони від 22 квітня 2023 року. Санкції стосуються громадян РФ, Швейцарії, Ірану та Малі.