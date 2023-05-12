Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна конфіскує російську частку у "Запоріжсталі" arrow

Україна конфіскує російську частку у "Запоріжсталі"

12 травня 2023 18:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна конфіскує російську частку у "Запоріжсталі"
Завод "Запоріжсталь": Фото: "Запоріжсталь"
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення нових санкцій проти тих осіб, які сприяли Росії в контролі над заводом "Запоріжсталь". Президент своїм указом наклав санкції на 41 особу.

Про це повідомив сам глава держави.

Читайте також:

Зеленський ввів санкції проти осіб, які допомагали РФ

За словами Зеленського, сьогодні стає санкційним днем в Україні, оскільки він уже підписав відповідні укази щодо запровадження нових обмежень. Перший пакет санкцій спрямований проти "Запоріжсталі". Президент зазначив, що на 41 людину (13 фізичних та 28 юридичних осіб), які допомагали Росії зберегти контроль над підприємством та завдавали збитків українській економіці, були накладені обмежувальні заходи.

Зеленський також заявив, що починається процедура конфіскації частки Росії. Тепер "Запоріжсталь" функціонуватиме на користь України та українців.

Нагадаємо, що 22 квітня Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що наразі набули чинності три нові санкційні рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. У списки санкцій додано 322 компанії.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав укази, які запроваджують персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи проти 40 фізичних осіб та 382 юридичних осіб. Рішення було ухвалено на основі рішення Ради національної безпеки та оборони від 22 квітня 2023 року. Санкції стосуються громадян РФ, Швейцарії, Ірану та Малі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB