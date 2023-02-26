Армия рф за сутки 34 раза атаковала гражданские объекты Донецкой области

Оккупанты за сутки 34 раза атаковали Донецкую область: повреждены дома, школы и больница
За 25 февраля армия россии 34 раза атаковала Донецкую область из разного вооружения. В результате чего повреждено почти 20 жилых домов.
Об этом информирует Национальная полиция Украины.
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Последствия вражеских обстрелов
Так, за сутки под обстрелами оккупантов находились 15 населенных пунктов Донецкой области.
В частности это — Авдеевка, Курахово, Бахмут, Константиновка, Часов Яр, Красногоровка, Дружковка, Краматорск, пгт Большая Новоселка, Очеретино, села Карловка, Северное, Ласточкино, Тоненькое, Красногоровка.
Враг вел огонь из авиации, ракетных систем, РСЗО "Град", артиллерии и танков. Известно, что в результате атак повреждены 23 гражданских объекта, среди которых — 18 жилых домов, админздания, горсовет, школа и амбулатория.
Напомним, ранее мы писали, что этой ночью под обстрелом находилась и Харьковщина. Больше всего разрушений зафиксировано в Купянском районе, где пострадала 82-летняя женщина.