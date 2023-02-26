​​​​​​​ЗСУ знищили уже 148 тисяч окупантів: Генштаб назвав свіжі втрати армії рф

Українські захисники за добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані війська рф

За 25 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили шість танків, шість бронемашин та сім артилерійських систем.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 148 130 (+660) осіб ліквідовано;

танків — 3 381 (+6) од.;

бойових броньованих машин — 6 615 (+6) од.;

артилерійських систем — 2 380 (+7) од.;

РСЗВ — 475 (+0) од.;

засобів ППО — 247 (+0) од.;

літаків — 299 (+0) од.;

гелікоптерів — 288 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 037 (+2);

крилатих ракет — 873 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 242 (+7) од.;

спеціальної техніки — 230 (+0).

Нагадаємо, що маріупольські партизани піднесли своєрідний "сюрприз" окупантам на річницю вторгнення. Вночі в місті пролунав сильний вибух, як виявилося, це був склад армії росії.

Також повідомлялося, що в окупованому Маріуполі все частіше лунають вибухи на складах та базах із військовою технікою росіян. Проте пропагандисти продовжують розповідати людям, що працює ППО, хоч їм уже не вірять.

Фото: Генштаб