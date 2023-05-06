Окупанти заявили про зупинку роботи усіх енергоблоків на ЗАЕС, — Федоров

Запорізька атомна електростанція. Фото: УНІАН

Російські окупанти, які перебувають на території Запорізької АЕС, повідомили про зупинку роботи всіх блоків на станції. Росіяни, ймовірно, готують провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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За словами міського голови Мелітополя, разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ.

"Звертаюся до мешканців окупованих територій: бережіть себе, найближчими днями уникайте масових скупчень людей, тримайтеся якомога далі від місць перебування окупантів. А головне, довіряйте офіційним українським джерелам інформації і вірте в ЗСУ", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно Іван Федоров повідомляв, що окупанти збираються депортувати людей з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

Вони пояснюють такі дії тим, що "за останні кілька днів противник посилив обстріли населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення".