Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты заявили об остановке работы всех энергоблоков на ЗАЭС, — Федоров arrow

Оккупанты заявили об остановке работы всех энергоблоков на ЗАЭС, — Федоров

6 мая 2023 14:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты заявили об остановке работы всех энергоблоков на ЗАЭС, — Федоров
Запорожская атомная электростанция. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Находящиеся на территории Запорожской АЭС российские оккупанты сообщили об остановке работы всех блоков на станции. Они, вероятно, готовят провокации на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Оккупанты на ЗАЭС

По словам городского головы Мелитополя, вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ.

"Обращаюсь к жителям оккупированных территорий: берегите себя, в ближайшие дни избегайте массовых скоплений людей, держитесь как можно дальше от мест пребывания оккупантов. А главное, доверяйте официальным украинским источникам информации и верьте в ВСУ", — подчеркнул Федоров.

Напомним, недавно Иван Федоров сообщал, что оккупанты собираются депортировать людей из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

Они объясняют такие действия тем, что "за последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого столкновения".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас