Оккупанты заявили об остановке работы всех энергоблоков на ЗАЭС, — Федоров

Запорожская атомная электростанция. Фото: УНИАН

Находящиеся на территории Запорожской АЭС российские оккупанты сообщили об остановке работы всех блоков на станции. Они, вероятно, готовят провокации на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По словам городского головы Мелитополя, вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ.

"Обращаюсь к жителям оккупированных территорий: берегите себя, в ближайшие дни избегайте массовых скоплений людей, держитесь как можно дальше от мест пребывания оккупантов. А главное, доверяйте официальным украинским источникам информации и верьте в ВСУ", — подчеркнул Федоров.

Напомним, недавно Иван Федоров сообщал, что оккупанты собираются депортировать людей из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

Они объясняют такие действия тем, что "за последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого столкновения".