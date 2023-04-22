Окупанти захопили будівлю католицького костелу в Бердянську: що відомо

Російські окупанти. Фото: Новини.LIVE

В тимчасово окупованому Бердянську російські окупанти захопили будівлю католицького костелу Різдва Пресвятої Діви Марії. Від самого початку окупації костел надавав укриття та допомогу всім, хто її потребував.

Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація в Telegram.

Читайте також:

Що відомо

"Російські загарбники продовжують вчиняти утиски та переслідувати релігійні громади у Бердянську. На цей раз вони захопили будівлю католицького костелу", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в костелі нужденні могли отримати підтримку, а жителі та гості міста мали можливість почути органну музику. Настоятель костелу отець Іван Левицький брав участь у проукраїнських мітингах та щодня молився в центрі міста.

"Торік окупанти викрали священників греко-католицької церкви, Богдана Галету та Івана Левицького. Їх звинуватили в зберіганні вибухівки та співпраці з українськими спецслужбами. Пропагандистські медіа писали, що нібито в костелі знайшли сховок зі зброєю, а самих священнослужителів засудили за те, що вони 2015 року деякий час служили капеланами для української армії у зоні АТО. Досі ми не маємо жодної інформації", — зазначили в міській раді.

Також там наголосили, що росіяни порушують права віросповідання, унеможливлюючи роботу усіх релігійних громад, крім свого московського патріархату.

Нагадаємо, що на тимчасово захоплених районах Запорізької області активісти громадського руху спротиву окупації "Жовта стрічка" продовжують поширювати українську символіку.