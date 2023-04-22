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Оккупанты захватили здание католического костела в Бердянске: что известно

22 апреля 2023 05:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Оккупанты захватили здание католического костела в Бердянске: что известно
Российские оккупанты. Фото: Новости.
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во временно оккупированном Бердянске русские оккупанты захватили здание католического костела Рождества Пресвятой Девы Марии. С самого начала оккупации костел оказывал укрытие и помощь всем нуждающимся.

Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация в Telegram.

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Что известно

"Русские захватчики продолжают оказывать притеснения и преследовать религиозные общины в Бердянске. В этот раз они захватили здание католического костела", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в костеле нуждающиеся могли получить поддержку, а жители и гости города имели возможность услышать органную музыку. Настоятель костела отец Иван Левицкий принимал участие в проукраинских митингах и каждый день молился в центре города.

"В прошлом году оккупанты похитили священников греко-католической церкви, Богдана Галета и Ивана Левицкого. Их обвинили в хранении взрывчатки и сотрудничества с украинскими спецслужбами. Пропагандистские медиа писали, что якобы в костеле нашли тайник с оружием, а самих священнослужителей осудили за то, что 2015 года некоторое время служили капелланами для украинской армии в зоне АТО. До сих пор у нас нет никакой информации", — отметили в городском совете.

Также там подчеркнули, что россияне нарушают права вероисповедания, делая невозможной работу всех религиозных общин, кроме своего московского патриархата.

Напомним, что на временно захваченных районах Запорожской области активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая лента" продолжают распространять украинскую символику.

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