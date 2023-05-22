Окупанти запускають в Україну дерев'яні безпілотники

Російський військовий налаштовує безпілотник та спілкується по рації. Фото: google.com

Російські окупанти почали запускати в Україну спеціальні дерев’яні безпілотники. Однією з версій для чого це роблять є думка про те, що таким чином росіяни намагаються відвернути увагу радарів наших систем ППО й збити з пантелику.

Про це повідомляє Militarnyi.

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Зазначається, що на початку травня українські військові підбили російський дерев’яний безпілотник у прикордонні Сумської області.

"Саморобна конструкція зібрана з різних деталей і елементів, дуже дивна з точки зору основ аеродинаміки", — розповіли військові з Командування Об’єднаних Сил ЗС України.

Російський дерев’яний безпілотник у Сумській області. Травень 2023. Україна. Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗС України

Дрон сконструйовано з використанням матеріалів, таких як екструдована піна і полістирол. Він оснащений потужним двигуном DLE-60, який можна придбати в онлайн-магазинах.

Цей дрон має вбудовану систему телеметрії, яка здійснює керування через GSM-канал мобільного зв'язку.

Дерев’яний безпілотник, яким атакували авіабазу Росії у Сирії у 2018 році. Фото: ЗМІ РФ

Зі схожими безпілотниками 2018 року зітнулися й самі росіяни на їхній авіаційній базі "Хмеймім" в Сирії.

"Російські військові зазначали, що використання таких найпростіших матеріалів, як багатошарова фанера, плівка, спеціальний пінопласт, говорить про те, що ці апарати мають дуже маленьку поверхню, що ефективно відбиває, що, безумовно, ускладнює процес їх виявлення радарами", — зазначає видання.

Крім того, для боротьби з такими дронами потрібні спеціалізовані засоби.

Нагадаємо, що ввечері, 20 травня, було знищено чотири російські безпілотники. Їх приземлили на східному напрямку.