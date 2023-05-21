На сході України знищили чотири російських безпілотники

Російський безпілотник. Фото: росЗМІ

Вчора ввечері, 20 травня, було знищено чотири російських безпілотники. Їх приземлили на східному напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Українським силам вдалося приземлити безпілотники типу Shahed.

"Увечері 20 травня 2023 року на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено чотири ворожі ударні БпЛА "Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.

Кількість знищених ворожих БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, вчора, 20 травня, українські сили ППО збили безпілотники, які атакували Дніпропетровську область. Їх приземлили над Синельниківським та Павлоградським районами.

Також ми писали, що у ніч з 19 на 20 травня українські Збройні сили знищили понад 20 російських безпілотників. Найбільше — 18 одиниць — були знищено на північному напрямку, під час атаки на Київ.

Додамо, українські військові уразили понад 10 районів зосередження противника за добу. До того ж їм вдалося приземлити ворожі безпілотники.