На сході України знищили чотири російських безпілотники
Вчора ввечері, 20 травня, було знищено чотири російських безпілотники. Їх приземлили на східному напрямку.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Знищення ворожих БпЛА
Українським силам вдалося приземлити безпілотники типу Shahed.
"Увечері 20 травня 2023 року на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено чотири ворожі ударні БпЛА "Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 20 травня, українські сили ППО збили безпілотники, які атакували Дніпропетровську область. Їх приземлили над Синельниківським та Павлоградським районами.
Також ми писали, що у ніч з 19 на 20 травня українські Збройні сили знищили понад 20 російських безпілотників. Найбільше — 18 одиниць — були знищено на північному напрямку, під час атаки на Київ.
Додамо, українські військові уразили понад 10 районів зосередження противника за добу. До того ж їм вдалося приземлити ворожі безпілотники.