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На сході України знищили чотири російських безпілотники

21 травня 2023 11:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На сході України знищили чотири російських безпілотники
Російський безпілотник. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора ввечері, 20 травня, було знищено чотири російських безпілотники. Їх приземлили на східному напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Українським силам вдалося приземлити безпілотники типу Shahed.

"Увечері 20 травня 2023 року на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено чотири ворожі ударні БпЛА "Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.

Количество уничтоженных вражеских БпЛА
Кількість знищених ворожих БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, вчора, 20 травня, українські сили ППО збили безпілотники, які атакували Дніпропетровську область. Їх приземлили над Синельниківським та Павлоградським районами.

Також ми писали, що у ніч з 19 на 20 травня українські Збройні сили знищили понад 20 російських безпілотників. Найбільше — 18 одиниць — були знищено на північному напрямку, під час атаки на Київ.

Додамо, українські військові уразили понад 10 районів зосередження противника за добу. До того ж їм вдалося приземлити ворожі безпілотники.

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