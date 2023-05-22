Оккупанты запускают в Украину деревянные беспилотники
Российские оккупанты начали запускать в Украину специальные деревянные беспилотники. Одной из версий для чего это делают есть мнение, что таким образом россияне пытаются отвлечь внимание радаров наших систем ПВО и сбить с толку.
Об этом сообщает Militarnyi.
Подробности
Отмечается, что в начале мая украинские военные подвели российский деревянный беспилотник в приграничной области.
"Самодельная конструкция собрана из разных деталей и элементов, очень странная с точки зрения основ аэродинамики", — рассказали военные из Командования Объединенных Сил ВС Украины.
Дрон сконструирован с использованием материалов, таких как экструдированная пена и полистирол. Он снабжен мощным двигателем DLE-60, который можно приобрести в онлайн-магазинах.
Этот дрон имеет встроенную систему телеметрии, которая управляет через GSM-канал мобильной связи.
Со схожими беспилотниками в 2018 году столкнулись и сами россияне на их авиационной базе "Хмеймим" в Сирии.
"Российские военные отмечали, что использование таких простейших материалов, как многослойная фанера, пленка, специальный пенопласт, говорит о том, что эти аппараты имеют очень маленькую, эффективно отражающую поверхность, что, безусловно, затрудняет процесс их обнаружения радарами", — отмечает издание.
Кроме того, для борьбы с такими дронами требуются специализированные средства.
Напомним, что вечером, 20 мая, были уничтожены четыре российских беспилотника. Их приземлили на восточном направлении.