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Окупанти запустили ракети — куди летять ворожі цілі

23 квітня 2024 21:39
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Ілля Рябінін
редактор
Окупанти запустили ракети — куди летять ворожі цілі
Важкий винищувач Су-34 йде на зліт. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія запустила низку ракет. Одна з таких цілей рухається на Дніпро, в місті лунає повітряна тривога

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Скриншот допису ПС ЗСУ

Повітряна тривога у Дніпрі

За попередньою, інформацією тривога була спричинена активністю тактичної авіації ПКС РФ на сході та північному сході.

дніпро повітряна тривога
Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 21:48 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Окупанти запустили ракети — куди летять ворожі цілі - фото 3
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, увечері, 13 квітня повітряна тривога пролунала в дев'яти областях України. 

Вдень сирени лунали в 11 регіонах через загрозу від балістичних ракет

Дніпро
Україна
повітряна тривога
ракети
літаки
війна в Україні

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