Окупанти запустили ракети — куди летять ворожі цілі

Важкий винищувач Су-34 йде на зліт. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російська армія запустила низку ракет. Одна з таких цілей рухається на Дніпро, в місті лунає повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Скриншот допису ПС ЗСУ

Повітряна тривога у Дніпрі

За попередньою, інформацією тривога була спричинена активністю тактичної авіації ПКС РФ на сході та північному сході.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 21:48 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, увечері, 13 квітня повітряна тривога пролунала в дев'яти областях України.

Вдень сирени лунали в 11 регіонах через загрозу від балістичних ракет.