Окупанти запустили ракети — куди летять ворожі цілі
23 квітня 2024 21:39
Важкий винищувач Су-34 йде на зліт. Фото ілюстративне: росЗМІ
Російська армія запустила низку ракет. Одна з таких цілей рухається на Дніпро, в місті лунає повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
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За попередньою, інформацією тривога була спричинена активністю тактичної авіації ПКС РФ на сході та північному сході.
Станом на 21:48 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, увечері, 13 квітня повітряна тривога пролунала в дев'яти областях України.
Вдень сирени лунали в 11 регіонах через загрозу від балістичних ракет.
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