Повітряна тривога в Україні — яка небезпека
23 квітня 2024 17:33
Ракета в небі. Фото: скриншот
Повітряну тривогу у деяких областях України оголосили ввечері, 23 квітня. Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, армія Росії 23 квітня обстріляла місто Харків. Ворог атакував приватний сектор Салтівського району.
Також окупанти вдарили по Дніпровському району. Внаслідок атаки ворога постраждали четверо людей.
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