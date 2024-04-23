Повітряна тривога в Україні — яка небезпека

Ракета в небі. Фото: скриншот

Повітряну тривогу у деяких областях України оголосили ввечері, 23 квітня. Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, армія Росії 23 квітня обстріляла місто Харків. Ворог атакував приватний сектор Салтівського району.

Також окупанти вдарили по Дніпровському району. Внаслідок атаки ворога постраждали четверо людей.