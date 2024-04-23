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Повітряна тривога в Україні — яка небезпека

23 квітня 2024 17:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — яка небезпека
Ракета в небі. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу у деяких областях України оголосили ввечері, 23 квітня. Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, армія Росії 23 квітня обстріляла місто Харків. Ворог атакував приватний сектор Салтівського району.

Також окупанти вдарили по Дніпровському району. Внаслідок атаки ворога постраждали четверо людей.

війна
Україна
обстріли
окупанти
повітряна тривога

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