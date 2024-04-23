Оккупанты запустили ракеты — куда летят вражеские цели
23 апреля 2024 21:39
Тяжелый истребитель Су-34 идет на взлет. Фото иллюстративное: росСМИ
Российская армия запустила ряд ракет. Одна из таких целей движется на Днепр, в городе раздается воздушная тревога.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
Читайте также:
Воздушная тревога в Днепре
По предварительной информации, тревога была вызвана активностью тактической авиации ВКС РФ на востоке и северо-востоке страны.
По состоянию на 21:48 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, вечером 13 апреля воздушная тревога прозвучала в девяти областях Украины.
Днем сирены звучали в 11 регионах из-за угрозы баллистических ракет.
Читайте Новини.LIVE!