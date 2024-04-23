Оккупанты запустили ракеты — куда летят вражеские цели

Тяжелый истребитель Су-34 идет на взлет. Фото иллюстративное: росСМИ

Российская армия запустила ряд ракет. Одна из таких целей движется на Днепр, в городе раздается воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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Скриншот сообщения ПС ВСУ

Воздушная тревога в Днепре

По предварительной информации, тревога была вызвана активностью тактической авиации ВКС РФ на востоке и северо-востоке страны.

Скриншот поста ВС ВСУ

По состоянию на 21:48 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, вечером 13 апреля воздушная тревога прозвучала в девяти областях Украины.

Днем сирены звучали в 11 регионах из-за угрозы баллистических ракет.