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Оккупанты запустили ракеты — куда летят вражеские цели

23 апреля 2024 21:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Оккупанты запустили ракеты — куда летят вражеские цели
Тяжелый истребитель Су-34 идет на взлет. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия запустила ряд ракет. Одна из таких целей движется на Днепр, в городе раздается воздушная тревога.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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Скриншот сообщения ПС ВСУ

Воздушная тревога в Днепре

По предварительной информации, тревога была вызвана активностью тактической авиации ВКС РФ на востоке и северо-востоке страны.

днепро воздушная тревога
Скриншот поста ВС ВСУ

По состоянию на 21:48 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Оккупанты запустили ракеты — куда летят вражеские цели - фото 3
Источник: alerts.in.ua

Напомним, вечером 13 апреля воздушная тревога прозвучала в девяти областях Украины.

Днем сирены звучали в 11 регионах из-за угрозы баллистических ракет.

Днепр
Украина
воздушная тревога
ракеты
самолеты
война в Украине

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