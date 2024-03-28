Окупанти запустили "шахеди" — куди рухаються ворожі дрони
Російська армія здійснила запуск іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Внаслідок руху безпілотників, повітряна тривога лунає в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Куди летять "шахеди"
Як повідомляється, дрони загрожують північно-східному напрямку. Одна з таких груп летить у напрямку Харківщини, також під загрозою і Полтавщина.
Друга ланка летить південно-західним напрямком.
Станом на 21:31, карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином. Додатково сирени пролунали у Дніпропетровській та Запорізькій області.
Оновлено о 21:41: дрони летять Дніпропетровською областю північним напрямком.
Нагадаємо, раніше іранські дрони загрожували Сумській, Харківській та Донецькій областям.
Кошмарили "шахеди" і Одесу: в місті повідомлялося про роботу засобів ППО.
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