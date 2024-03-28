Окупанти запустили "шахеди" — куди рухаються ворожі дрони

Рендер дрона Shahed-136 у польоті. Фото ілюстративне: Pacific Press

Російська армія здійснила запуск іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Внаслідок руху безпілотників, повітряна тривога лунає в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Як повідомляється, дрони загрожують північно-східному напрямку. Одна з таких груп летить у напрямку Харківщини, також під загрозою і Полтавщина.

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Друга ланка летить південно-західним напрямком.

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Станом на 21:31, карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином. Додатково сирени пролунали у Дніпропетровській та Запорізькій області.

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 21:41: дрони летять Дніпропетровською областю північним напрямком.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше іранські дрони загрожували Сумській, Харківській та Донецькій областям.

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