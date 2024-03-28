Оккупанты запустили "шахеды" — куда двигаются вражеские дроны
Российская армия осуществила запуск иранских дронов-камикадзе Shahed-136. В результате движения беспилотников воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ .
Куда летят "шахеды"
Как сообщается, дроны угрожают северо-восточному направлению. Одна из таких групп летит в направлении Харьковской области, а также под угрозой и Полтавщина.
Второе звено летит юго-западным направлением.
По состоянию на 21:31 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом. Дополнительно сирены прозвучали в Днепропетровской и Запорожской областях.
Обновлено в 21:41: дроны летят Днепропетровской областью северным направлением.
Напомним, ранее иранские дроны угрожали Сумской, Харьковской и Донецкой областям.
Кошмарили "шахеды" и Одессу: в городе сообщалось о работе средств ПВО.
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