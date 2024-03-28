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Оккупанты запустили "шахеды" — куда двигаются вражеские дроны

28 марта 2024 21:21
обновлено: 21:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Оккупанты запустили "шахеды" — куда двигаются вражеские дроны
Рендер дрона Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия осуществила запуск иранских дронов-камикадзе Shahed-136. В результате движения беспилотников воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ .

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Как сообщается, дроны угрожают северо-восточному направлению. Одна из таких групп летит в направлении Харьковской области, а также под угрозой и Полтавщина.

оккупанты запустили "шахеды" - куда двигаются вражеские дроны
Источник: Telegram
оккупанты запустили "шахеды" - куда двигаются вражеские дроны
Источник: Telegram

Второе звено летит юго-западным направлением.

оккупанты запустили "шахеды" - куда двигаются вражеские дроны
Источник: Telegram
оккупанты запустили "шахеды" - куда двигаются вражеские дроны
Источник: Telegram

По состоянию на 21:31 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом. Дополнительно сирены прозвучали в Днепропетровской и Запорожской областях.

оккупанты запустили "шахеды" - куда двигаются вражеские дроны
Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 21:41: дроны летят Днепропетровской областью северным направлением.

оккупанты запустили "шахеды" - куда двигаются вражеские дроны
Источник: Telegram

Напомним, ранее иранские дроны угрожали Сумской, Харьковской и Донецкой областям.

Кошмарили "шахеды" и Одессу: в городе сообщалось о работе средств ПВО.

Украина
Харьковская область
Донецкая область
Запорожская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Сумская область
Полтавская область
дрон Шахид-136
воздушная тревога

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