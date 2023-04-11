Окупанти завдали Україні пошкоджень на 700 млрд доларів
Головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника ОП Олег Гавриш розповів, що сума завданих росією Україні руйнувань становить близько 700 млрд доларів. Згідно з даними Генпрокуратури України, загалом окупанти знищили та пошкодили 74 400 житлових будинків.
Про це повідомив Гавришин, передає Media Center Ukraine.
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Військові рф знищили та пошкодили також близько 2 500 тисяч навчальних закладів, 500 лікарень, 400 культурних споруд, 120 релігійних споруд, 4 500 тисяч об’єктів мереж та комунікацій, а також 114 об’єктів енергетики.
Від російської агресії постраждали як державні, так і приватні підприємства.
"Цей процес складний, але він просувається. Є відповідне рішення ООН, є відповідне рішення багатьох країн. Ми сподіваємося, що ми зможемо повернути ці гроші. На це знадобиться близько 5-7 років, в найгіршому варіанті — до 10 років", — розповів Гавриш.
Він додав, що Україна буде вживати всіх заходів, щоб рф компенсувала всю шкоду.
Нагадаємо, ЮНЕСКО опублікувала звіт, в якому підбила підсумки завданої шкоди спадщині та культурним об'єктам України. В наслідок російської агресії завдано пошкоджень на 2,6 млрд дол. США.
Також ми писали, що повномасштабне вторгнення росії на територію України завдало екологічних збитків на суму в два трильйони гривень. Деякі природні ресурси України було втрачено на завжди.
Додамо, у ДТЕК оцінили суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 мільярда доларів.