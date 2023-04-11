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Окупанти завдали Україні пошкоджень на 700 млрд доларів

11 квітня 2023 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти завдали Україні пошкоджень на 700 млрд доларів
Руїни житлового будинку цивільних на Херсонщині. Фото: Новини.Live
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головний консультант відділу організаційної роботи Кабінету керівника ОП Олег Гавриш розповів, що сума завданих росією Україні руйнувань становить близько 700 млрд доларів. Згідно з даними Генпрокуратури України, загалом окупанти знищили та пошкодили 74 400 житлових будинків.

Про це повідомив Гавришин, передає Media Center Ukraine.

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Військові рф знищили та пошкодили також близько 2 500 тисяч навчальних закладів, 500 лікарень, 400 культурних споруд, 120 релігійних споруд, 4 500 тисяч об’єктів мереж та комунікацій, а також 114 об’єктів енергетики. 

Від російської агресії постраждали як державні, так і приватні підприємства.

"Цей процес складний, але він просувається. Є відповідне рішення ООН, є відповідне рішення багатьох країн. Ми сподіваємося, що ми зможемо повернути ці гроші. На це знадобиться близько 5-7 років, в найгіршому варіанті — до 10 років", — розповів Гавриш.

Він додав, що Україна буде вживати всіх заходів, щоб рф компенсувала всю шкоду.

Нагадаємо, ЮНЕСКО опублікувала звіт, в якому підбила підсумки завданої шкоди спадщині та культурним об'єктам України. В наслідок російської агресії завдано пошкоджень на 2,6 млрд дол. США.

Також ми писали, що повномасштабне вторгнення росії на територію України завдало екологічних збитків на суму в два трильйони гривень. Деякі природні ресурси України було втрачено на завжди.

Додамо, у ДТЕК оцінили суму збитків, завданих росією українській енергоінфраструктурі. Йдеться про 6,8 мільярда доларів.

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