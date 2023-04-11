Оккупанты нанесли Украине повреждений на 700 млрд долларов

Руины жилого дома гражданских в Херсонской области. Фото: Новини.Live

Главный консультант отдела организационной работы Кабинета руководителя ОП Олег Гавриш рассказал, что сумма нанесенных россией Украине разрушений составляет около 700 млрд долларов. Согласно данным Генпрокуратуры Украины, всего оккупанты уничтожили и повредили 74 400 жилых домов.

Об этом сообщил Гавришин, передает Media Center Ukraine.

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Военные рф уничтожили и повредили также около 2 500 тысяч учебных заведений, 500 больниц, 400 культурных сооружений, 120 религиозных сооружений, 4 500 тысяч объектов сетей и коммуникаций, а также 114 объектов энергетики.

От российской агрессии пострадали как государственные, так и частные предприятия.

"Этот процесс сложный, но он продвигается. Есть соответствующее решение ООН, есть соответствующее решение многих стран. Мы надеемся, что мы сможем вернуть эти деньги. На это понадобится около 5-7 лет, в самом худшем варианте — до 10 лет", — рассказал Гавриш.

Он добавил, что Украина будет принимать все меры, чтобы рф компенсировала весь ущерб.

Напомним, ЮНЕСКО опубликовала отчет, в котором подвела итоги нанесенного ущерба наследию и культурным объектам Украины. В результате российской агрессии нанесены повреждения на 2,6 млрд долларов.

Также мы писали, что полномасштабное вторжение россии на территорию Украины нанесло экологический ущерб на сумму в два триллиона гривен. Некоторые природные ресурсы Украины были потеряны всегда.

Добавим, в ДТЭК оценили сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.