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Оккупанты нанесли Украине повреждений на 700 млрд долларов

11 апреля 2023 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты нанесли Украине повреждений на 700 млрд долларов
Руины жилого дома гражданских в Херсонской области. Фото: Новини.Live
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главный консультант отдела организационной работы Кабинета руководителя ОП Олег Гавриш рассказал, что сумма нанесенных россией Украине разрушений составляет около 700 млрд долларов. Согласно данным Генпрокуратуры Украины, всего оккупанты уничтожили и повредили 74 400 жилых домов.

Об этом сообщил Гавришин, передает Media Center Ukraine.

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Военные рф уничтожили и повредили также около 2 500 тысяч учебных заведений, 500 больниц, 400 культурных сооружений, 120 религиозных сооружений, 4 500 тысяч объектов сетей и коммуникаций, а также 114 объектов энергетики.

От российской агрессии пострадали как государственные, так и частные предприятия.

"Этот процесс сложный, но он продвигается. Есть соответствующее решение ООН, есть соответствующее решение многих стран. Мы надеемся, что мы сможем вернуть эти деньги. На это понадобится около 5-7 лет, в самом худшем варианте — до 10 лет", — рассказал Гавриш.

Он добавил, что Украина будет принимать все меры, чтобы рф компенсировала весь ущерб.

Напомним, ЮНЕСКО опубликовала отчет, в котором подвела итоги нанесенного ущерба наследию и культурным объектам Украины. В результате российской агрессии нанесены повреждения на 2,6 млрд долларов.

Также мы писали, что полномасштабное вторжение россии на территорию Украины нанесло экологический ущерб на сумму в два триллиона гривен. Некоторые природные ресурсы Украины были потеряны всегда.

Добавим, в ДТЭК оценили сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 млрд долларов.

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