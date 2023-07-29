Окупанти збільшили кількість обстрілів по Україні: оновлені дані Генштабу

Війна в Україні. Ілюстративне фото: 95 одшбр

За останню добу російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Вони застосували 2 балістичні ракети "Іскандер-М".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Також армія РФ завдала 11 авіаційних ударів, 38 разів обстріляла позиції українських військових та населені пункти із систем залпового вогню.

"На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — йдеться у повідомленні.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Галаганівки і Леонівки, що на Чернігівщини. Також постраждали Іскрисківщина і Волфине, що в Сумській області.

На Харківщині окупанти обстріляли такі населені пункти:

Івашки,

Гур'їв Козачок,

Уди,

Стрілеча,

Зелене,

Охрімівка.

Куп'янський напрямок

На Харківщині російські війська завдали авіаційного удару в районі Дружелюбівки. Противник з мінометів та артилерії обстріляв населені пункти:

Колодязне,

Дворічну,

Западне,

Синьківку,

Кислівку.

Лиманський напрямок

"На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційного удару біля Григорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області", — зазначили у Генштабі.

Ситуація на Донеччині

В районі Бахмута від російських обстрілів потерпали понад 15 населених пунктів, а саме:

Міньківка,

Богданівка,

Часів Яр,

Іванівське,

Предтечине,

Біла.

В районі Авдіївки противник завдав авіаційного удару. З артилерії окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Первомайське та Карлівка.

"На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда, Георгіївка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Одрадне, Благодатне, Макарівка, Зелене Поле та Новодарівка Донецької області", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ворог завдав удару по с. Новоосинове на Харківщині — пошкоджено 2 житлові будинки та постраждало 5 людей. Також минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.