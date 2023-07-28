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У Дніпрі російська ракета влучила у багатоповерхівку

28 липня 2023 21:51
оновлено: 21:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Обстріл Дніпра: росіяни влучили у багатоповерхівку
Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 28 липня, росіяни атакували Дніпро. Ворожа ракета влучила у багатоповерхівку. 

Про це повідомляє народний депутат України Олександр Бакумов

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За словами Бакумова, на місце події відразу прибули рятувальні служби, які почали роботи з рятування людей та ліквідації наслідків.

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Повідомлення Бакумова. Фото: скриншот

Мережею почали ширитися фото наслідків влучання у Дніпрі. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднявся стовп густого чорного диму. 

  • Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ
  • Наслідки влучання у Дніпрі. Фото: ЗМІ
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Також з'явилося відео з місця подій. На ньому можна побачити зруйновані квартири на найвищих поверхах будинку, у деяких з них вибуховою хвилею вибило вікна. 

Постраждалі внаслідок атаки

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про перші жертви внаслідок російської атаки у Дніпрі. Відтак, станом на 21:30 відомо про трьох постраждалих.

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Повідомлення Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Внаслідок атаки постраждала будівля "МВД" так званої "ДНР".

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