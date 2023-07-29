Оккупанты увеличили количество обстрелов по Украине: обновлены данные Генштаба

Война на Украине. Иллюстративное фото: 95 одшбр

За последние сутки российские оккупанти нанесли ракетный удар по Днепру. Они применили 2 баллистические ракеты "Искандер-М".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Также армия РФ нанесла 11 авиационных ударов, 38 раз обстреляла позиции украинских военных и населенных пунктов из систем залпового огня.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — говорится в сообщении.

Северское и Слобожанское направления

Враг нанес авиационных ударов в районах Галагановки и Леоновки, что в Черниговской области. Также пострадали Искрисковщина и Волфиное, что в Сумской области.

В Харьковской области оккупанты обстреляли следующие населенные пункты:

Ивашки,

Гурьев Казачок,

Уды,

Стрелечья,

Зеленое,

Охримовка.

Купянское направление

В Харьковской области российские войска нанесли авиационный удар в районе Дружелюбовки. Противник из минометов и артиллерии обстрелял населённые пункты:

Колодезное,

Двуречную,

Западное,

Синьковку,

Кисловку.

Лиманское направление

"На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационный удар возле Григоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области", — сообщили в Генштабе.

Ситуация в Донецкой области

В районе Бахмута от российских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, а именно:

Миньковка,

Богдановка,

Часов Яр,

Ивановское,

Предтечино,

Белая Гора.

В районе Авдеевки противник нанес авиационный удар. Из артиллерии оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевку, Первомайское и Карловку.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Победа, Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Одрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее враг нанес удар по с. Новоосиново в Харьковской области — повреждены 2 жилых дома и пострадали 5 человек. Также за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.