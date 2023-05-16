Окупанти здійснили пуски "Калібрів": в яких областях чути вибухи
16 травня 2023 23:19
У Миколаєві пролунали вибухи
У деяких областях України оголосили повітряну тривогу. За попередньою інформацією, російські окупанти здійснили пуски "Калібрів".
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
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Повітряна тривога в Україні
Повітряну тривогу було оголошено у деяких областях України, а саме:
Моніторингові Telegram-канали повідомили про пуск ракет "Калібр" з Чорного моря.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.
У Миколаєві пролунали вибухи.
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