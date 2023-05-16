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Окупанти здійснили пуски "Калібрів": в яких областях чути вибухи

16 травня 2023 23:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти здійснили пуски "Калібрів": в яких областях чути вибухи
У Миколаєві пролунали вибухи
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У деяких областях України оголосили повітряну тривогу. За попередньою інформацією, російські окупанти здійснили пуски "Калібрів".

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Повітряна тривога в Україні

Повітряну тривогу було оголошено у деяких областях України, а саме:

Карта тревог
Карта повітряних тривог станом на 23:13. Фото: alerts.in.ua

Моніторингові Telegram-канали повідомили про пуск ракет "Калібр" з Чорного моря.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.

У Миколаєві пролунали вибухи. 

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