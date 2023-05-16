Двоє людей поранені внаслідок масованих обстрілів Донеччини

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Telegram-канал Кириленка

Російські окупаційні війська протягом минулої доби і ночі обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Було поранено дві людини, у Первомайському та Часовому Ярі.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Росіяни обстріляли це місто опівночі з 15 на 16 травня.

Було пошкоджено три багатоповерхівки і одну котельню. На щастя, обійшлося без жертв.

Обстріли Донецької області

Фото: Telegram-канал Кириленка

Вугледар

На Волноваському напрямку росіяни 48 разів обстріляли Вугледар. Також було зафіксовано одну авіаційну атаку на місто.

Під удар росіян потрапили і сусідні Новоукраїнка, Пречистівка та Максимівка.

Донецьк

На Донецькому напрямку була поранена одна людина у селі Первомайське Очеретинської ОТГ.

У різних містах і селах на цьому напрямку зафіксовані пошкодження житлового фонду. Так, у Кураховому росіяни обстріляли дві будівлі підприємств і один житловий будинок.

Росіяни обстріляли Донецьку область

Фото: Telegram-канал Кириленка

Горлівка

На цьому напрямку росіяни обстріляли Костянтинівку. Для удару росіяни використали системи С-300.

Було зруйновані три будинки та школу, зафіксовані пошкодження газогону.

У Часовому Яру, який росіяни обстріляли близько 20 разів, була поранена одна людина.

Лисичанськ

На цьому напрямку обстріли пережили населені пункти Званівської та Лиманської тергромад.

Відомо про пошкодження школи та крамниці.

Результати чергового обстрілу Донеччини

Фото: Telegram-канал Кириленка

Нагадаємо, що 13 травня внаслідок обстрілу Костянтинівки загинуло двоє людей, зокрема, 15-річна дівчинка.