Оккупанты совершили пуски "Калибров": в каких областях слышны взрывы
В некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. По предварительной информации, российские оккупанты совершили пуски "Калибров".
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Воздушная тревога в Украине
Воздушная тревога была объявлена в некоторых областях Украины, а именно:
Мониторинговые Telegram-каналы сообщили о пуске ракет "Калибр" с Черного моря.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал людей не игнорировать воздушную тревогу.
В Николаеве раздались взрывы.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожарах после взрывов. Он призвал жителей города не фотографировать последствия.
В Николаеве известно о пострадавшей в результате российской атаки.
Сообщают о ракетах "Калибр", которые летят в направлении западных областей на сверхнизких высотах.
Они могут менять траекторию полета.
Общественный деятель Андрей Смолий сообщил, что ракеты летят в направлении Хмельницкой области.
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