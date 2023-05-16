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Оккупанты совершили пуски "Калибров": в каких областях слышны взрывы

16 мая 2023 23:51
обновлено: 23:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты совершили пуски "Калибров": в каких областях слышны взрывы
Запуск российской ракеты "Калибр". Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. По предварительной информации, российские оккупанты совершили пуски "Калибров".

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Воздушная тревога в Украине

Воздушная тревога была объявлена в некоторых областях Украины, а именно:

Карта тревог
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:13. Фото: alerts.in.ua

Мониторинговые Telegram-каналы сообщили о пуске ракет "Калибр" с Черного моря.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал людей не игнорировать воздушную тревогу.

В Николаеве раздались взрывы.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожарах после взрывов. Он призвал жителей города не фотографировать последствия.

В Николаеве известно о пострадавшей в результате российской атаки.

Сообщают о ракетах "Калибр", которые летят в направлении западных областей на сверхнизких высотах. 

Они могут менять траекторию полета.

Общественный деятель Андрей Смолий сообщил, что ракеты летят в направлении Хмельницкой области.

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