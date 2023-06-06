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Окупанти зізналися, що підірвали Каховську ГЕС: подробиці

6 червня 2023 11:31
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Окупанти зізналися у підриві Каховської ГЕС
Російський окупант Єгор Гузенко. Фото: росЗМІ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Російський окупант Єгор Гузенко (позивний "Тринадцятий") проговорився у своєму телеграм-каналі, що росіяни причетні до вибуху Каховської ГЕС.

"А скільки я казав, що якось цю дамбу підірвуть, коли ми залишили Херсон. Дуже багато про це було, але мені не вірили... Я не буду говорити, хто її підірвав, судити про це, але з тактичного погляду про наступ на херсонському напрямку хохли можуть забути", — заявив він.

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"Так, і якщо все пройде за планом, то на Дніпрі ще є інші ГЕС, з якими варто розібратися", — додав Гузенко.

Згодом окупант почав відхрещуватися від своїх слів:

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Скріншот: t.me/Separ13_13

"І пів-Києва затопить"

Підірвати інші дніпровські ГЕС пропонує також телеграм-канал окупантів "ZАПИСКИ VЕТЕРАНА".

"Треба хохлам вдарити ще по греблі Київського водосховища, там радіоактивний мул — тема ще цікавіша. І пів-Києва затопить. Це буде логічним завершенням правління української хунти в Україні", — йдеться у повідомленні.

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Скріншот: t.me/notes_veterans

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, вночі 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву машинного залу зсередини ГЕС повністю зруйновано.

Як повідомили фахівці Укргідроенерго, станція відновленню не підлягає.

"Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, почалася евакуація населення з потенційних районів затоплення", — пише Укргідроенерго.

Також експерт назвав кількість вибухівки, якою росіяни могли підірвати Каховську ГЕС.

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