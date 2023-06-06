Окупанти зізналися у підриві Каховської ГЕС

Російський окупант Єгор Гузенко. Фото: росЗМІ

Російський окупант Єгор Гузенко (позивний "Тринадцятий") проговорився у своєму телеграм-каналі, що росіяни причетні до вибуху Каховської ГЕС.

"А скільки я казав, що якось цю дамбу підірвуть, коли ми залишили Херсон. Дуже багато про це було, але мені не вірили... Я не буду говорити, хто її підірвав, судити про це, але з тактичного погляду про наступ на херсонському напрямку хохли можуть забути", — заявив він.

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"Так, і якщо все пройде за планом, то на Дніпрі ще є інші ГЕС, з якими варто розібратися", — додав Гузенко.

Згодом окупант почав відхрещуватися від своїх слів:

Скріншот: t.me/Separ13_13

"І пів-Києва затопить"

Підірвати інші дніпровські ГЕС пропонує також телеграм-канал окупантів "ZАПИСКИ VЕТЕРАНА".

"Треба хохлам вдарити ще по греблі Київського водосховища, там радіоактивний мул — тема ще цікавіша. І пів-Києва затопить. Це буде логічним завершенням правління української хунти в Україні", — йдеться у повідомленні.

Скріншот: t.me/notes_veterans

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, вночі 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву машинного залу зсередини ГЕС повністю зруйновано.

Як повідомили фахівці Укргідроенерго, станція відновленню не підлягає.

"Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, почалася евакуація населення з потенційних районів затоплення", — пише Укргідроенерго.

Також експерт назвав кількість вибухівки, якою росіяни могли підірвати Каховську ГЕС.