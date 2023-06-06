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Оккупанты признались, что взорвали Каховскую ГЭС: подробности

6 июня 2023 11:31
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Оккупанты признались в подрыве Каховской ГЭС
Российский оккупант Егор Гузенко. Фото: росСМИ
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Российский оккупант Егор Гузенко (позывной "Тринадцатый") проболтался в своем телеграм-канале, что россияне причастны к взрыву Каховской ГЭС.

"А сколько я говорил, что однажды эту дамбу взорвут, когда мы оставили Херсон. Очень много про это было, но мне не верили… Я не буду говорить, кто ее взорвал, судить об этом, но с тактической точки зрения про наступление на херсонском направлении хохлы могут забыть", — заявил он.

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"Да, и если все пройдет по плану, то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми стоит разобраться", — добавил Гузенко.

Впоследствии оккупант начал открещиваться от своих слов:

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Скриншот: t.me/Separ13_13

"И пол-Киева затопит"

Взорвать другие днепровские ГЭС предлагает также телеграм-канал оккупантов "ZАПИСКИ VЕТЕРАНА".

"Нужно хохлам ударить еще по дамбе Киевского водохранилища, там радиоактивный ил - тема еще интереснее. И пол-Киева затопит. Это будет логичным завершением правления украинской хунты на Украине", — говорится в сообщении.

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Скриншот: t.me/notes_veterans

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, ночью 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри ГЭС полностью разрушена.

Как сообщили специалисты Укргидроэнерго, станция восстановлению не подлежит.

"По состоянию на 9.00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления", — пишет Укргидроэнерго.

Также эксперт назвал количество взрывчатки, которым россияне могли взорвать Каховскую ГЭС.

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