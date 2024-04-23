Окупанти змінили тактику обстрілів шахедами — деталі від Повітряних Сил

Робота ППО. Фото: Генштаб

Під час нічної атаки 23 квітня російські окупанти застосували нову тактику обстрілу безпілотниками. Так, ворог запускав у різних напрямках по одному-два дрони, але з різною періодичністю.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

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Нова тактика обстрілу дронами

"Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два "шехеди" з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним", — сказав Євлаш, говорячи про нову тактику РФ.

Він припускає, що ворог намагається інтенсифікувати обстріли різними методами, поки Україна не отримала військову допомогу від США.

Крім того, за словами Євлаша, окупанти продовжують інтенсивно виготовляти та застосовувати КАБи та ракети.

Нагадаємо, внаслідок нічної дронової атаки по Одещині уламки збитого БпЛА влучили у житловий сектор. За попередніми даними, постраждало дев'ятеро людей, з яких четверо — діти.

Додамо, 22 квітня внаслідок обстрілів Донеччини двоє людей загинули, ще одна — отримала поранення.