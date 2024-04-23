На Донеччині не вщухають вибухи — відомо про дві жертви

Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

За останню добу удари російської армії забрали життя двох мирних жителів Донецької області. Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі, у вівторок, 23 квітня.

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Наслідки обстрілів у Донецькій області

Минулої доби російські війська 15 разів обстрілювали населені пункти трьох районів Донецької області, що призвело до численних руйнувань і пошкоджень будинків та інших споруд.

Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Вадим Філашкін / Telegram 1/5 5

У Покровському районі одна людина загинула у місті Красногорівка, а ще одна – у селі Новоолександрівка Гродівської громади. У Новогродівській громаді пошкоджено чотири приватні будинки. У місті Селидове поранено одну людину, а також пошкоджено 14 приватних будинків. У Курахівському суспільстві також постраждали адміністративні та промислові об'єкти.

Повідомлення Вадима Філашкіна. Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували заяву Міністерства оборони Росії про окупацію села Новомихайлівка на Донеччині.

Також українські захисники наголосили, що ситуація у Тимчасовому Яру повністю контролюється.