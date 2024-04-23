Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Донеччині не вщухають вибухи — відомо про дві жертви arrow

На Донеччині не вщухають вибухи — відомо про дві жертви

23 квітня 2024 11:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Донеччині не вщухають вибухи - відомо про дві жертви
Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За останню добу удари російської армії забрали життя двох мирних жителів Донецької області. Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі, у вівторок, 23 квітня.

Читайте також:

Наслідки обстрілів у Донецькій області

Минулої доби російські війська 15 разів обстрілювали населені пункти трьох районів Донецької області, що призвело до численних руйнувань і пошкоджень будинків та інших споруд.

  • На Донеччині не вщухають вибухи - відомо про двох жертв - фото 1
    Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
  • На Донеччині не вщухають вибухи - відомо про двох жертв - фото 2
    Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
  • На Донеччині не вщухають вибухи - відомо про двох жертв - фото 3
    Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
  • На Донеччині не вщухають вибухи - відомо про двох жертв - фото 4
    Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
  • На Донеччині не вщухають вибухи - відомо про двох жертв - фото 5
    Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: Вадим Філашкін / Telegram
1/5 5

У Покровському районі одна людина загинула у місті Красногорівка, а ще одна – у селі Новоолександрівка Гродівської громади. У Новогродівській громаді пошкоджено чотири приватні будинки. У місті Селидове поранено одну людину, а також пошкоджено 14 приватних будинків. У Курахівському суспільстві також постраждали адміністративні та промислові об'єкти.

На Донеччині не вщухають вибухи - відомо про двох жертв - фото 6
Повідомлення Вадима Філашкіна. Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували заяву Міністерства оборони Росії про окупацію села Новомихайлівка на Донеччині.

Також українські захисники наголосили, що ситуація у Тимчасовому Яру повністю контролюється.

смерть
Донецька область
обстріли
окупанти
ракета
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри