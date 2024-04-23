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Оккупанты сменили тактику обстрелов шахедами — детали от Воздушных Сил

23 апреля 2024 13:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты сменили тактику обстрелов шахедами — детали от Воздушных Сил
Работа ПВО. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во время ночной атаки 23 апреля российские оокупанты применили новую тактику обстрела беспилотниками. Так, враг запускал в разных направлениях по одному-два дрона, но с разной периодичностью.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

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"Мы видели несколько новую тактику. Россияне пытались направлять по разным направлениям один-два "шехеда" с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу с ним", — сказал Евлаш, говоря о новой тактике РФ.

Он предполагает, что враг пытается интенсифицировать обстрелы разными методами, пока Украина не получила военную помощь от США.

Кроме того, по словам Евлаша, оккупанты продолжают интенсивно производить и применять КАБы и ракеты.

Напомним, в результате ночной дроновой атаки по Одесщине обломки сбитого БпЛА попали в жилищный сектор. По предварительным данным, пострадали девять человек, из которых четверо — дети.

Добавим, 22 апреля в результате обстрелов Донетчины два человека погибли, еще один — получил ранения.

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россияне
беспилотники
Украина
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дрон Шахид-136
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