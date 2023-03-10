Окупаційна адміністрація Запорізької області змушує фермерів здавати зерно

Окупанти змушують фермерів Запоріжжя віддавати зерно за безцінь
Російські загарбники продовжують тероризувати фермерів окупованих територій. На цей раз вони придумали забирати в аграріїв зерно за безцінь.
Про це інформує Центр національного спротиву.
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Як окупанти наживаються на фермерах
Відповідно до розпорядження окупаційної адміністрації Запорізької області, усі фермери мають збувати зерно виключно через них. Єдиний момент — це фіксована ціна, яка зовсім не покриває потреби аграріїв.
Ба більше, далі загарбники перепродують це зерно вже за ринковою вартістю через створені прокладки. При цьому все зерно окупанти зберігають в "державних елеваторах", тобто на захоплених фермерських господарствах.
Як зазначають у нацспротиві, загарбники вже традиційно перепродують зерно до Сирії.
"Зерно вивозиться двома шляхами: залізницею Токмак- Бердянск, де далі через порт перевозять в Тартус (Сирія). Інший шлях це вивезення до Криму до порту Севастополя й далі на вищезгаданий Тартус", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти заборонили фермерам у Луганській області продавати урожай. Через це місцеві жителі зазнають збитків, а зібраний минулого року урожай масово псується.