Окупаційна адміністрація Запорізької області змушує фермерів здавати зерно

Загарбники дозволяють збувати зерно лише через них за фіксовану ціну

Російські загарбники продовжують тероризувати фермерів окупованих територій. На цей раз вони придумали забирати в аграріїв зерно за безцінь.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Як окупанти наживаються на фермерах

Відповідно до розпорядження окупаційної адміністрації Запорізької області, усі фермери мають збувати зерно виключно через них. Єдиний момент — це фіксована ціна, яка зовсім не покриває потреби аграріїв.

Ба більше, далі загарбники перепродують це зерно вже за ринковою вартістю через створені прокладки. При цьому все зерно окупанти зберігають в "державних елеваторах", тобто на захоплених фермерських господарствах.

Як зазначають у нацспротиві, загарбники вже традиційно перепродують зерно до Сирії.

"Зерно вивозиться двома шляхами: залізницею Токмак- Бердянск, де далі через порт перевозять в Тартус (Сирія). Інший шлях це вивезення до Криму до порту Севастополя й далі на вищезгаданий Тартус", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти заборонили фермерам у Луганській області продавати урожай. Через це місцеві жителі зазнають збитків, а зібраний минулого року урожай масово псується.