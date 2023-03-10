Оккупационная администрация Запорожской области заставляет фермеров сдавать зерно

Захватчики позволяют сбывать зерно только через них за фиксированную цену

Российские захватчики продолжают терроризировать фермеров оккупированных территорий. В этот раз они придумали забирать у аграриев зерно за бесценок.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Как оккупанты наживаются на фермерах

Согласно распоряжению оккупационной администрации Запорожской области, все фермеры должны сбывать зерно исключительно через них. Единственный момент — это фиксированная цена, которая вовсе не покрывает потребности аграриев.

Более того, дальше захватчики перепродают это зерно уже по рыночной стоимости через созданные прокладки. При этом все зерно оккупанты хранят в "государственных элеваторах", то есть на захваченных фермерских хозяйствах.

Как отмечают в нацсопротивлении, захватчики уже традиционно перепродают зерно в Сирию.

"Зерно вывозится двумя путями: по железной дороге Токмак-Бердянск, где дальше через порт перевозят в Тартус (Сирия). Другой путь это вывоз в Крым в порт Севастополя и дальше на вышеупомянутый Тартус", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты запретили фермерам в Луганской области продавать урожай. Из-за этого местные жители терпят убытки, а собранный в прошлом году урожай массово портится.