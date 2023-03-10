Оккупационная администрация Запорожской области заставляет фермеров сдавать зерно

Оккупанты заставляют фермеров Запорожья отдавать зерно за бесценок
Российские захватчики продолжают терроризировать фермеров оккупированных территорий. В этот раз они придумали забирать у аграриев зерно за бесценок.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
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Как оккупанты наживаются на фермерах
Согласно распоряжению оккупационной администрации Запорожской области, все фермеры должны сбывать зерно исключительно через них. Единственный момент — это фиксированная цена, которая вовсе не покрывает потребности аграриев.
Более того, дальше захватчики перепродают это зерно уже по рыночной стоимости через созданные прокладки. При этом все зерно оккупанты хранят в "государственных элеваторах", то есть на захваченных фермерских хозяйствах.
Как отмечают в нацсопротивлении, захватчики уже традиционно перепродают зерно в Сирию.
"Зерно вывозится двумя путями: по железной дороге Токмак-Бердянск, где дальше через порт перевозят в Тартус (Сирия). Другой путь это вывоз в Крым в порт Севастополя и дальше на вышеупомянутый Тартус", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что оккупанты запретили фермерам в Луганской области продавать урожай. Из-за этого местные жители терпят убытки, а собранный в прошлом году урожай массово портится.