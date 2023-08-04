Окупанти змушують працівників ЗАЕС змінювати паспорти на російські: зведення Генштабу

Російський окупант біля ЗАЕС. Ілюстративне фото: ГУР

Триває 527 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Окупанти продовжують терор мирного населення України. Так, працівників ЗАЕС під загрозою репресій змушують оформлювати російські паспорти.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Обстріли України минулої доби

Протягом минулої доби РФ завдала удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні. Нашою протиповітряною обороною усі 15 ворожих дронів було знищено. Однак для терору окупанти використали й іншу зброю.

"Ворог завдав 1 ракетного, 57 авіаційних ударів та здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Через дії окупантів постраждали цивільні люди. До того ж у Генштабі наголошують, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Що відомо про бойові зіткнення на Харківщині

Як повідомляє Генштаб, минулої доби загалом відбулось близько 40 бойових зіткнень.

Так, на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова та Веселого Харківської області. До того ж росіяни обстріляли з мінометів та артилерії й інші населені пункти.

"Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Тимоновичі і Леонівка Чернігівської області; Сопич, Кучерівка, Павлівка, Миропілля, Краснопілля Сумської області та Гур'їв Козачок, Висока Яруга, Вовчанськ, Варварівка і Бологівка на Харківщині", — йдеться у повідомленні Генштабу.

На Куп’янському напрямку напрямку окупанти також тероризували мирних жителів. Так, противник завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Кислівки.

До того ж артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали: Фиголівка, Дворічна, Куп'янськ та Кучерівка Харківської області.

Як минула доба на Луганщині та Донеччині

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти:

Невське,

Білогорівка Луганської області,

Верхньокам’янське,

Спірне,

Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського.

"Ворог завдав авіаційних ударів в районі Часового Яру, Іванівського та Дружби. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Часів Яр, Кліщіївка, Предтечине та Північне Донецької області", — повідомляє Генштаб.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського.

Артилерійських обстрілів зазнали:

Степове,

Ласточкине,

Авдіївка,

Первомайське,

Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки та Мар’їнки.

"Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області", — йдеться у повідомленні.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Макарівки та села Рівнопіль. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області.

Яка ситуація у Запорізькій області

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

"Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Степногірськ Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської обсласті", — зазначили у повідомленні.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У тимчасово окупованому Енергодарі, для продовження роботи на Запорізькій АЕС, персонал станціїї змушують оформляти російські паспорти, погрожуючи репресіями.

"У місті, окупаційні війська проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в помешканнях. Перевіряють паспорти, телефони. Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то документ знищують та змушують оформляти паспорт РФ", — заявили у Генштабі.

Окупанти примушують змінювати й інші документи: посвідчення водія, папери на рухоме та нерухоме майно.

Що відомо про атаки окупантів на Херсонському напрямку

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам'янки.

"Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Шевченківка, Республіканець, Берислав, Садове, Херсон і Дніпровське Херсонської області та Дмитрівка і Очаків на Миколаївщині". — повідомляє Генштаб ЗСУ.

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