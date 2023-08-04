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Контрнаступ ЗСУ: аналітики розповіли, за яких умов він буде успішним

4 серпня 2023 08:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Контрнаступ ЗСУ: аналітики розповіли, за яких умов він буде успішним
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Аналітики ISW спрогнозували варіанти розвитку контрнаступу ЗСУ, назвавши з них один найбільш успішний. Він, зокрема, потребує постійної військової допомоги Заходу. 

Про це повідомили аналітики ISW, передає видання TIME.

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Варіанти контрнаступу ЗСУ

Відтак, аналітики інституту вивчення війни спрогнозували три варіанти розвитку українського контрнаступу. 

  • Перший — ЗСУ мають зосередитись на тому, щоб прорвати частину або всі російські оборонні лінії.
  • Другий — ЗСУ повинні посилити тиск, завдяки якому російські війська, які вже страждають від серйозних моральних та інших системних проблем, можуть зламатися та почати відступати. 
  • Третій — постійний тиск і кампанія перекриття, яка триває зараз, створить прорив в російських оборонних лініях. Своєю чергою ЗСУ можуть цим скористатись спочатку на локальному рівні, а потім використати для глибшого проникнення.

За словами експертів, третій варіант матиме найбільший успіх навіть попри те, що буде повільно просуватися. 

Успіх контрнаступу

Окрім цього, успіх контрнаступу ЗСУ залежить й від допомоги західних партнерів. 

Вони, зокрема, мають військово підтримувати Україну "впродовж багатьох місяців" для того, щоб українські захисники не лише посили тиск, але й прорвали російську оборону. 

Україна зберігає ініціативу

Як зазначається у матеріалі, Україна зберігає ініціативу та користується багатьма перевагами. В той час, як російські військові мають проблеми з лініями постачання. 

"Визначальною характеристикою цієї фази війни є те, що росіяни повинні захищати наземну лінію зв’язку, яка складається з автомобільної та залізничної доріг, що пролягає від Ростова-на-Дону на північно-східному узбережжі Азовського моря до Криму. Десятки тисяч російських військ на півдні України потребують величезної кількості продовольства, палива, боєприпасів, особового складу та інших вантажів, які мають перевозитися цією автомобільною та залізничною лінією", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, за останній тиждень ЗСУ активізували контрнаступальні дії на півдні. В той час росіяни, які мають проблеми з логістикою та озброєнням, почали відступати назад.

Додамо, що бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, перестали використовувати у контрнаступі тактику США. Натомість повернулися до тієї, яку "знають краще".

 

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