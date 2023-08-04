Оккупанты заставляют работников ЗАЭС менять паспорта на российские: сведения Генштаба

Российский оккупант возле ЗАЭС. Иллюстративное фото: ГУР

Продолжаются 527 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашей страны. Оккупанты продолжают террор мирного населения Украины. Так, работников ЗАЭС под угрозой репрессий заставляют оформлять российские паспорта.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы Украины за прошедшие сутки

За прошедшие сутки РФ нанесла несколько ударов иранскими БпЛА типа "Shahed" по Украине. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 15 вражеских дронов. Однако для террора оккупанты использовали и другое оружие.

"Враг нанес 1 ракетный, 57 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении Генштаба.

Из-за действий оккупантов пострадали гражданские люди. К тому же, в Генштабе отмечают, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Что известно о боевых столкновениях на Харьковщине

Как сообщает Генштаб, за прошедшие сутки в общей сложности произошло около 40 боевых столкновений.

Так, на Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова и Веселого Харьковской области. К тому же, россияне обстреляли из минометов и артиллерии и другие населенные пункты.

"Враг осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности это Карповичи, Тимоновичи и Леоновка Черниговской области; Сопич, Кучеровка, Павловка, Мирополье, Краснополье Сумской области и Гурьев Казачок, Высокая Яруга, Волчанск, Варваровка и Бологовка Харьковской области", — говорится в сообщении Генштаба.

На Купянском направлении оккупанты также терроризировали мирных жителей. Так, противник нанес авиационные удары в районе Петропавловки и Кисловки.

К тому же артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись: Фиголовка, Двуречная, Купянск и Кучеровка Харьковской области.

Как прошли сутки на Луганщине и Донбассе

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты:

Невское,

Белогоровка Луганской области,

Верхнекаменное,

Спорное,

Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского.

"Враг нанес авиационных ударов в районе Временного Яра, Ивановского и Дружбы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Часов Яр, Клещиевка, Предтечино и Северное Донецкой области", — сообщает Генштаб.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского.

Артиллерийским обстрелам подверглись:

Степное,

Ласточкино,

Авдеевка,

Первомайское,

Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление войск РФ в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки и Марьинки.

"Обстрелял населенные пункты: Красногоровка, Острое, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", — говорится в сообщении.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Макаровки и села Ровнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийские обстрелы подверглись Времовка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.

Какая ситуация в Запорожской области

На Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

"Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Степногорск Запорожской области и Никополь Днепропетровской области", — отметили в сообщении.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Во временно оккупированном Энергодаре, для продолжения работы на Запорожской АЭС, персонал станции заставляют оформлять российские паспорта, угрожая репрессиями.

"В городе, оккупационные войска проводят регулярные обыски местных жителей как на улицах, так и в квартирах. Проверяют паспорта, телефоны. Если паспорт гражданина оказывается украинским, то документ уничтожают и заставляют оформлять паспорт РФ", — заявили в Генштабе.

Оккупанты заставляют менять и другие документы: водительские права, бумаги на движимое и недвижимое имущество.

Что известно об атаках окупантов на Херсонском направлении

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки.

"Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Шевченковка, Республиканец, Берислав, Садовое, Херсон и Днепровское Херсонской области и Дмитровка и Очаков на Николаевщине", — сообщает Генштаб ВСУ.

Напомним, аналитики рассказали, при каких условиях контрнаступление ВСУ будет успешным.