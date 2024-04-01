Окупанти знищують Сумщину та Чернігівщину — нове зведення Генштабу та втрати

Наслідки обстрілів Сум. Фото: ДСНС

Російські окупанти продовжують щоденно накривати щільним вогнем прикордонні населені пункти у Сумській та Чернігівській областях. Крім того, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах та проводить диверсійну діяльність.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у понеділок, 1 квітня.

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Удари окупантів по Україні

За попередню добу, росіяни завдали 22 ракетних та 79 авіаційних ударів. Крім того, вони здійснили 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Так, протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької області. Також 110 населених пунктів вищезданих регіонів, а ще Чернігівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей потерпали від артилерійського вогню ворога.

Яких втрат завдали ЗСУ загарбникам

У Генштабі розповіли, що авіація Сил оборони упродовж минулої доби завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили:

три пункти управління БпЛА,

один засіб протиповітряної оборони,

одну станцію РЕБ,

один артилерійський засіб ворога.

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили три атаки загарбників в районі населеного пункту Терни Донецької області. Там ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак ворога в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Там армія РФ за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 13 ворожих атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області. Там росіяни за підтримки авіації, намагалися вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби два рази атакував позиції наших військ.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів станом на 1 квітня

особового складу — близько 442 880 (+710) осіб;

танків — 6 986 (+20) одиниць;

бойових броньованих машин — 13 321 (+17) одиниця;

артилерійських систем — 11 082 (+32) одиниці;

РСЗВ — 1 023 (+0) одиниці;

засобів ППО — 744 (+1) одиниці;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 757 (+26) одиниць;

крилатих ракет — 2 057 (+9) одиниць;

кораблів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14 752 (+35) одиниці;

спеціальної техніки — 1 826 (+3) одиниць.

Втрати окупантів станом на 1 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що ситуація на фронті зараз дійсно непроста, але на війні не може бути легко. Попри перевагу російських військ у боєприпасах, Сили оборони навчились воювати не кількістю, а майстерністю використання тієї зброї, яка є.

Крім того, він наголосив, що вже запущений процес ротації військових частин на лінії фронту, що дає змогу повноцінно відновити боєздатність не лише техніки, а насамперед забезпечити відпочинок та відновлення військовослужбовців.