Оккупанты уничтожают Сумщину и Черниговщину — новая сводка Генштаба и потери

Последствия обстрелов Сум. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты продолжают ежедневно накрывать плотным огнем приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит диверсионную деятельность.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в понедельник, 1 апреля.

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Удары оккупантов по Украине

За предыдущие сутки россияне нанесли 22 ракетных и 79 авиационных ударов. Кроме того, они совершили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Так, за прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской области. Также 110 населенных пунктов вышеуказанных регионов, а еще Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей страдали от артиллерийского огня врага.

Какие потери нанесли ВСУ захватчикам

В Генштабе рассказали, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и трем зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили:

три пункта управления БпЛА,

одно средство противовоздушной обороны,

одну станцию РЭБ,

одно артиллерийское средство врага.

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на направлениях фронта

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Лиманском направлении наши воины отразили три атаки захватчиков в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили восемь атак врага в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области. Там армия РФ при поддержке авиации пыталась улучшить тактическое положение.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении украинские защитники отразили 13 вражеских атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновки, Уманского, Первомайского и Невельского Донецкой области. Там россияне при поддержке авиации пытались выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили две атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки два раза атаковал позиции наших войск.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Потери оккупантов по состоянию на 1 апреля

личного состава — около 442 880 (+710) человек;

танков — 6 986 (+20) единиц;

боевых бронированных машин — 13 321 (+17) единица;

артиллерийских систем — 11 082 (+32) единицы;

РСЗО — 1 023 (+0) единицы;

средств ПВО — 744 (+1) единицы;

самолетов — 347 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 8 757 (+26) единиц;

крылатых ракет — 2 057 (+9) единиц;

кораблей — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 14 752 (+35) единицы;

специальной техники — 1 826 (+3) единиц.

Потери оккупантов по состоянию на 1 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что ситуация на фронте сейчас действительно непростая, но на войне не может быть легко. Несмотря на преимущество войск РФ в боеприпасах, Силы обороны научились воевать не количеством, а мастерством использования оружия, которое есть.

Кроме того, он отметил, что уже запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта, что позволяет полноценно восстановить боеспособность не только техники, но прежде всего обеспечить отдых и восстановление военнослужащих.