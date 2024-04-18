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Окупанти знову обстріляли Херсон та область, 16 людей травмовані

18 квітня 2024 08:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти знову обстріляли Херсон та область, 16 людей травмовані
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото архівне: Олександр Прокудін\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники не припиняють тероризувати Херсон та область. За минулу добу під прицілом ворога опинилися житлові квартали у населених пунктах регіону. Внаслідок агресії РФ 16 людей отримали травмування. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

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Наслідки обстрілу Херсону та області

"Минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Берислав, Новотягинку, Чайкине, Антонівку, Зміївку, Гаврилівку, Іванівку та місто Херсон", — написав Прокудін, говорячи про обстріли.

Він додав, що окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, також є влучання в адмінбудівлю та автівку. Зокрема, пошкоджено два приватні будинки. 

Внаслідок обстрілів 16 людей отримали поранення. 

Обстріли Херсону
Скриншот допису

Нагадаємо, в ніч проти 18 квітня вибухи гриміли в Київській, а згодом і в Хмельницькій області. В регіонах в різний час була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

Додамо, за минулу добу російські окупанти завдали 235 ударів по Запорізькій області, під прицілом були сім населених пунктів. На щастя, цивільні не постраждали.  

До слова, у Чернігові знову зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 17 квітня. Наразі відомо, що російські окупанти вбили 18 осіб.

війна
Херсон
росіяни
обстріли
Херсонська область
окупанти
війна в Україні
Олександр Прокудін

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