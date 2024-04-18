Оккупанты снова обстреляли Херсон и область, 16 человек травмированы

Последствия обстрела Херсона. Фото архивное: Александр Прокудин\Telegram

Российские захватчики не перестают терроризировать Харьков и область. За минувшие сутки под прицелом врага оказались жилые кварталы в населенных пунктах региона. В результате агрессии РФ 16 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

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"В минувшие сутки противник обстреливал Михайловку, Берислав, Новотягинку, Чайкино, Антоновку, Змиевку, Гавриловку, Ивановку и город Херсон", — написал Прокудин, говоря об обстрелах.

Он добавил, что оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, также есть попадание в админздание и автомобиль. В частности, повреждены два частных дома.

В результате обстрелов 16 человек получили ранения.

Скриншот сообщения

Напомним, в ночь на 18 апреля взрывы гремели в Киевской, а впоследствии и в Хмельницкой области . В регионах в разное время была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

Добавим, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 235 ударов по Запорожской области, под прицелом находились семь населенных пунктов. К счастью, гражданские не пострадали.

К слову, в Чернигове снова возросло число погибших в результате обстрела 17 апреля. Известно, что российские оккупанты убили 18 человек.