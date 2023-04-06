Окупанти знову обстріляли Запорізьку область: які руйнування

Наслідки обстрілу Запорізької області

Україна продовжує протистояти повномасштабній збройній агресії з боку Росії, яка триває вже понад 400 діб. Захисники Запорізького краю утримують рубежі та продовжують боротися з окупаційними військами.

Про це повідомляє Запорізька обласна державна адміністрація.

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Ситуація на Запорізькому напрямку за останню добу не зазнала значних змін. Російський противник зосереджує свої зусилля на захисті зайнятих рубежів і продовжує обстріл позицій українських захисників, використовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію.

Окупанти також продовжують атакувати цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізничне, Новоандріївка, Малинівка, Чарівне, Кам'янське, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Червоне, Білогір'я, Щербаки.

Внаслідок обстрілу було зруйновано 16 будинків та квартир громадян, а також об'єкти інфраструктури.

Не проводилася евакуація цивільного населення із тимчасово окупованих територій за останню добу. Проте окупанти продовжують використовувати медичні установи на зайнятих територіях у своїх цілях.

Зокрема, місцеву лікарню Малої Білозерки у Запорізькій області окупанти облаштували під військовий шпиталь, де працюють російські медики та надають послуги лише російським військовослужбовцям. На цей час на лікуванні в цій лікарні перебувають близько 80 загарбників із пораненнями різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що на окупованій російськими військами території Запорізької області знову лунали вибухи. Окупанти стверджують, що збили усі українські ракети та жертв не мають.