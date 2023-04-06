В Мелитополе раздавались взрывы: горожане говорят о прилетах на базу окупантов

Оккупированный россиянами Мелитополь

На оккупированной российскими войсками территории Запорожской области снова раздавались взрывы. Оккупанты утверждают, что сбили все украинские ракеты и жертв не имеют.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале официальный городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Взрывы в Мелитополе

В ночь с 5 на 6 апреля в оккупированном Мелитополе раздалось несколько громких взрывов.

Впоследствии местное издание "Риа-Мелитополь" сообщило о том, что взрывов было четыре.

Последствия ночных взрывов

Звуки взрывов слышали жителей многих районов оккупированного города, в том числе и в центральной части города.

В район аэродрома, где базируются российские войска, помчалось большое количество автомобилей скорой помощи.

Впоследствии стало известно, что прилеты действительно имели место по военной базе окупантов на аэродроме.

Что говорят сами оккупанты

Оккупационная "администрация" Мелитополя заявила, что ночью имел место обстрел оккупированной территории Вооруженными силами Украины.

Но, заверили россияне, они героически сбили все шесть ракет HIMARS, а жертв и пострадавших среди российских войск традиционно нет.

Напомним, что 5 апреля утром в Мелитополе также взрывалось в районе военного аэродрома и локомотивного депо. По словам мэра города Ивана Федорова, именно там в последнее время происходит уничтожение окупантов и вражеской техники.

Фото из российских СМИ