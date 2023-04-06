Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область: какие разрушения

Последствия обстрелов Запорожской области

Украина продолжает противостоять полномасштабной вооруженной агрессии со стороны россии, которая длится уже более 400 суток. Защитники Запорожского края удерживают рубежи и продолжают бороться с оккупационными войсками.

Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация.

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Ситуация на Запорожском направлении за последние сутки не претерпела значительных изменений. Российский противник сосредоточивает свои усилия на защите занятых рубежей и продолжает обстрелы позиций украинских защитников, используя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию.

Оккупанты также продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железнодорожное, Новоандреевка, Малиновка, Чаривное, Каменское, Степное, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Червоное и Щербаки.

В результате обстрелов были разрушены 16 домов и квартир граждан, а также объекты инфраструктуры.

Не проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированных территорий за последние сутки. Однако оккупанты продолжают использовать медицинские учреждения на занятых территориях в своих целях.

В частности, местную больницу Малой Белозерки в Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь, где работают российские медики и предоставляют услуги только российским военнослужащим. На данный момент на лечении в этой больнице находятся около 80 захватчиков с ранениями разной степени тяжести.

Напомним, что на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области снова раздавались взрывы. Оккупанты утверждают, что сбили все украинские ракеты и жертв не имеют.