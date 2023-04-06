Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область: какие разрушения
Украина продолжает противостоять полномасштабной вооруженной агрессии со стороны россии, которая длится уже более 400 суток. Защитники Запорожского края удерживают рубежи и продолжают бороться с оккупационными войсками.
Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация.
Обстрел Запорожья
Ситуация на Запорожском направлении за последние сутки не претерпела значительных изменений. Российский противник сосредоточивает свои усилия на защите занятых рубежей и продолжает обстрелы позиций украинских защитников, используя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию.
Оккупанты также продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железнодорожное, Новоандреевка, Малиновка, Чаривное, Каменское, Степное, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Червоное и Щербаки.
В результате обстрелов были разрушены 16 домов и квартир граждан, а также объекты инфраструктуры.
Не проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированных территорий за последние сутки. Однако оккупанты продолжают использовать медицинские учреждения на занятых территориях в своих целях.
В частности, местную больницу Малой Белозерки в Запорожской области оккупанты обустроили под военный госпиталь, где работают российские медики и предоставляют услуги только российским военнослужащим. На данный момент на лечении в этой больнице находятся около 80 захватчиков с ранениями разной степени тяжести.
Напомним, что на оккупированной российскими войсками территории Запорожской области снова раздавались взрывы. Оккупанты утверждают, что сбили все украинские ракеты и жертв не имеют.