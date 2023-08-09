Окупанти знову обстріляли житлові квартали Херсонщини, — Прокудін

Уламки російської ракети. Архівне фото: Херсонська ОВА

За попередню добу, 8 серпня, російські терористи здійснили 66 обстрілів по населених пунктах Херсонської області. Двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"За минулу добу противник здійснив 66 обстрілів, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через атаку поранені двоє людей.

Нагадаємо, загалом, за останню добу, 8 серпня, російська війська обстріляла Україну 143 рази з різного типу озброєння. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України надалі залишається високою.