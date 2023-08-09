Окупанти знову обстріляли житлові квартали Херсонщини, — Прокудін
За попередню добу, 8 серпня, російські терористи здійснили 66 обстрілів по населених пунктах Херсонської області. Двоє людей дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонської області
"За минулу добу противник здійснив 66 обстрілів, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через атаку поранені двоє людей.
Нагадаємо, загалом, за останню добу, 8 серпня, російська війська обстріляла Україну 143 рази з різного типу озброєння. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України надалі залишається високою.