Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Херсонской области, — Прокудин
За предыдущие сутки, 8 августа, российские террористы совершили 66 обстрелов по населенным пунктам Херсонской области. Два человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области
"За минувшие сутки противник совершил 66 обстрелов, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации", — говорится в сообщении.
Как известно, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за атаки ранены два человека.
Напомним, в общей сложности, за последние сутки, 8 августа, российские войска обстреляли Украину 143 раза из разного типа вооружения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.