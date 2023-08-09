Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Херсонской области, — Прокудин

Обломки российской ракеты. Архивное фото: Херсонская ОВА

За предыдущие сутки, 8 августа, российские террористы совершили 66 обстрелов по населенным пунктам Херсонской области. Два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"За минувшие сутки противник совершил 66 обстрелов, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации", — говорится в сообщении.

Как известно, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за атаки ранены два человека.

Напомним, в общей сложности, за последние сутки, 8 августа, российские войска обстреляли Украину 143 раза из разного типа вооружения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.