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Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Херсонской области, — Прокудин

9 августа 2023 08:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Херсонской области, — Прокудин
Обломки российской ракеты. Архивное фото: Херсонская ОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки, 8 августа, российские террористы совершили 66 обстрелов по населенным пунктам Херсонской области. Два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"За минувшие сутки противник совершил 66 обстрелов, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации", — говорится в сообщении.

Как известно, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за атаки ранены два человека.

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Напомним, в общей сложности, за последние сутки, 8 августа, российские войска обстреляли Украину 143 раза из разного типа вооружения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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