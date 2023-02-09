Крымские оккупационные власти объявили на полуострове желтый уровень угрозы

Оккупационные "власти" Крыма приказали готовиться к войне на территории полуострова, — ГУР
Оккупационная "власть" объявила в части Крыма высокий уровень террористической угрозы. По мнению украинской разведки, это может свидетельствовать о возможности войны на полуострове.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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Высокий уровень террористической безопасности
Крымский "администрация" и оккупационный филиал ФСБ россии на полуострове объявили об установлении "высокого (желтого) уровня террористической угрозы" на части территории Крыма.
Речь идет о таких населенных пунктах, как Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, и о Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах оккупированной Автономной Республики Крым.
Этот же уровень был объявлен на объектах оккупационных министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации.
Срок действия этого уровня мер, связанных с введением данного состояния, неограниченный.
Что будет происходить в "желтом" Крыму
Согласно решению оккупационной "власти", подразделения ФСБ должны усилить контроль за передвижением транспорта по территории Крымского полуострова.
Также будет в усиленном формате контролироваться перемещение в Крым всего местного и прибывшего населения. Даже временное местонахождение теперь необходимо регистрировать в соответствующих оккупационных структурах.
Подготовка спасательных служб и медицинских учреждений
Оккупационные "власти" приказали подразделениям спасательных служб провести ревизию специализированного оборудования, которое необходимо для "спасательных операций".
Больницы должны подготовить дополнительные места для оказания экстренной помощи и эвакуации.
Что все это означает
В ГУР отметили, что эти мероприятия возможной подготовкой к войне на территории Крымского полуострова.
"Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим переводом ответственности на Украину", — говорится в сообщении украинской разведки.
Напомним, что заместитель председателя Совбеза россии Дмитрий Медведев намекнул Украину на ядерный удар в случае возвращения Крыма.
Фото из открытых источников