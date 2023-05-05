Окупаційна влада Запоріжжя депортувала дітей із Бердянська

Депортація дітей Фото: УНІАН

У п'ятницю, 5 травня, окупаційна влада Запоріжжя організувала "евакуацію" дітей з Бердянська, використовуючи 40 автобусів. Відповідно до плану, евакуація дітей мала здійснюватися з населених пунктів Запорізької області, таких як Токмак, Пологи, Григорівка, Олексіївка, Чернігівка, Камиш-Зоря, Кам'янка, Благовіщенко, Розівка, Шевченкове, Андріївка та Тимошівка.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Депортація дітей

Протягом ранку автострадою Маріуполь — Запоріжжя було помічено проходження п'яти колон автобусів, що складаються з п'яти-восьми одиниць транспорту, що супроводжуються військовими окупантами.

Близько 15.00 поблизу села Микільського Маріупольського району було зафіксовано повернення чотирьох автобусів під охороною військових. З них два автобуси були порожніми, а інші два перевозили цивільних.

Місцеве населення неохоче погоджується відправляти дітей на евакуацію, що призводить до того, що автобуси повертаються практично порожніми. Аналогічна ситуація спостерігалася у Херсонській області.

Нагадаємо, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) дійшла висновку, що велика кількість українських неповнолітніх була переміщена до Росії та на окуповані Росією території в Україні, і Москва явно порушила інтереси цих дітей.