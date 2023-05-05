Оккупационные власти Запорожья депортировала детей из Бердянска

Депортация детей. Фото: УНИАН

В пятницу, 5 мая, оккупационные власти Запорожья организовали "эвакуацию" детей из Бердянска, используя 40 автобусов. В соответствии с планом, эвакуация детей должна была осуществляться из населенных пунктов Запорожской области, таких как Токмак, Пологи, Григорьевка, Алексеевка, Черниговка, Камыш-Заря, Каменка, Благовещенко, Розовка, Шевченково, Андреевка и Тимошевка.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Депортация детей

В течение утра по автостраде Мариуполь — Запорожье было замечено прохождение пяти колонн автобусов, состоящих из пяти-восьми единиц транспорта, сопровождаемых военными оккупантами.

Около 15:00 близ села Никольского Мариупольского района было зафиксировано возвращение четырех автобусов под охраной военных. Из них два автобуса были пустыми, а другие два перевозили гражданских.

Местное население неохотно соглашается отправлять детей на эвакуацию, что приводит к тому, что автобусы возвращаются практически пустыми. Аналогичная ситуация наблюдалась в Херсонской области.

Напомним, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пришла к выводу, что большое количество украинских несовершеннолетних было перемещено в Россию и на оккупированные Россией территории в Украине, и Москва явно нарушила интересы этих детей.