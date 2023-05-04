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Россия нарушила права депортированных украинских детей, — отчет ОБСЕ

4 мая 2023 22:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия нарушила права депортированных украинских детей, — отчет ОБСЕ
Депортированные украинские дети в России. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пришла к выводу, что большое количество украинских несовершеннолетних было перемещено в Россию и на оккупированные Россией территории в Украине, и Москва явно нарушила интересы этих детей.

Об этом пишет CNN.

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В отчете рассматривалась вероятная депортация Россией украинских детей с начала войны в феврале 2022 года.

Хотя группа экспертов не смогла определить точное количество детей, депортированных российскими войсками, "факт широкомасштабного перемещения украинских детей, похоже, не отрицается ни Украиной, ни Россией", отмечается в отчете.

Украинские чиновники сообщили экспертам ОБСЕ, что оценивают количество похищенных детей в 200-300 тысяч.

"Имели место многочисленные нарушения прав депортированных в Российскую Федерацию детей. Российская Федерация не только явно неоднократно нарушала интересы этих детей, она также лишала их права на личность, права на семью, права на объединение с семьей, а также нарушала их права на образование, доступ к информации, право на отдых, досуг, игры, досуг и участие в культурной жизни и искусстве, а также право на мнение, совесть и религию, право на здоровье и право на свободу и безопасность", — говорится в документе авторства экспертов ОБСЕ.

В отчете также отмечено, что тремя наиболее распространенными причинами организованного перемещения детей являются "эвакуация из соображений безопасности, передача с целью усыновления или приемной семьи и временное пребывание в так называемых лагерях отдыха".

Напомним, по данным уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, сейчас 90 393 ребенка депортированы в РФ, Беларусь или принудительно переселены на временно оккупированные территории Украины. Она добавляет, что реальные цифры могут быть гораздо выше. При этом удалось вернуть всего 361 ребенка.

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