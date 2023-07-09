Олег Сенцов записав відео з передової та розповів, що отримав травму

Український режисер і військовий Олег Сенцов після поранення. Фото: скриншот з відео

Український режисер і військовий Олег Сенцов отримав поранення на фронті. Наразі він перебуває у лікарні.

Про це Олег Сенцов розповів у відео, яке опублікував на своїй Facebook-сторінці.

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Сенцов отримав поранення

Військовий отримав контузії на фронті. Він записав відео лежачи відразу після поранення. За його словами, закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж.

Сенцов розповів, що троє бійців отримали поранення.

"У мене контузія, неважка", — сказав Сенцов.

У підписі до відео він написав, що воно було записано у суботу, 8 липня. Сьогодні, 9 липня, він почувається краще й перебуває в лікарні разом з іншими пораненими.

Нагадаємо, український кінорежисер та воїн ЗСУ Олег Сенцов ледь вижив під час чергової атаки ворога. Чоловік, на щастя, встиг вибратися зі смертельної пастки.

Також ми писали, що колишньому бранцю Кремля, а нині воїну ЗСУ Олегу Сенцову присвоїли нове звання. Тепер він молодший лейтенант.