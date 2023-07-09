Олег Сенцов записал видео с передовой и рассказал, что получил травму

Украинский режиссер и военный Олег Сенцов после ранения. Фото: скриншот с видео

Украинский режиссер и военный Олег Сенцов получил ранение на фронте. В настоящее время он находится в больнице.

Об этом Олег Сенцов рассказал в видео, которое опубликовал на своей Facebook-странице.

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Сенцов получил ранение

Военный получил контузию на фронте. Он записал видео лежа сразу после ранения. По его словам, закончился бой за важный для контрнаступления рубеж.

Сенцов рассказал, что трое бойцов получили ранения.

"У меня контузия, нетяжелая", — сказал Сенцов.

В подписи к видео он написал, что оно было записано в субботу, 8 июля. Сегодня, 9 июля, он чувствует себя лучше и находится в больнице вместе с другими ранеными.

Напомним, украинский кинорежиссер и воин ВСУ Олег Сенцов едва выжил во время очередной атаки противника. Мужчина, к счастью, успел выбраться из смертельной ловушки.

Также мы писали, что бывшему пленнику Кремля, а ныне воину ВСУ Олегу Сенцову присвоили новое звание. Теперь он младший лейтенант.